KASTAMONU'DA 2 KATLI AHŞAP EV YANDI; ANNE ÖLDÜ, KIZI YARALI - Haberler

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KASTAMONU'DA 2 KATLI AHŞAP EV YANDI; ANNE ÖLDÜ, KIZI YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KASTAMONU'nun Cide ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında Kezban Alan (80) hayatını kaybetti, kızı Malike Alan (55) yaralandı.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında Kezban Alan (80) hayatını kaybetti, kızı Malike Alan (55) yaralandı. Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Yurtbaşı köyünde meydana geldi. Kezban Alan ve kızı Malike Alan'ın yaşadığı 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerce söndürülürken, alevler arasında evde mahsur kalan Kezban Alan hayatını kaybetti, kızı Malike Alan ise vatandaşlar tarafından yaralı kurtarıldı. Kezban Alan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ev kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

KASTAMONU'DA 2 KATLI AHŞAP EV YANDI; ANNE ÖLDÜ, KIZI YARALI

KASTAMONU'DA 2 KATLI AHŞAP EV YANDI; ANNE ÖLDÜ, KIZI YARALI

KASTAMONU'DA 2 KATLI AHŞAP EV YANDI; ANNE ÖLDÜ, KIZI YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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