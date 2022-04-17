Son dakika haberi | Kartal'da otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada: 1 ölü

Kaza, saat 17.00 sıralarında Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; caddede seyir halindeki Ömer Yardımcı yönetimindeki 34 DEK 691 plakalı otomobil, kavşaktan döndüğü sırada yolun karşısına geçmek isteyen Latif Akçay'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Akçay, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kazayı gören çevredekiler, olay yerine koşarak yaralı Akçay'a kalp masajı yaptı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Akçay'ı ambulansa koyarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı Akçay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ömer Yardımcı ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA