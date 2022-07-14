Son dakika haber... Kartal'da inşaat halindeki iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi: İstanbul Kartal'da inşaat halindeki 15 katlı iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstanbul Kartal'da inşaat halindeki 15 katlı iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Sarmaşık Sokak'taki inşaatın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, işçilerin depo olarak kullandığı alanda çıkan yangını, kimyasal maddelere sıçramadan söndürdü. AA / Zafer Arslan - Güncel İstanbul İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... Kartal'da inşaat halindeki iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.