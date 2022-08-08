Son dakika haber! Kartal'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi Son dakika habere göre İstanbul Kartal'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. İstanbul Kartal'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi İsmail Dede Caddesi'ndeki beş katlı binanın dördüncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye ederken, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiyi ayakta tedavi etti. Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel AA / Zafer Arslan Cumhuriyet Mahallesi İstanbul İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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