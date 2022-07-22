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Son dakika haber: Kartal'da binada çıkan yangın söndürüldü

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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Son dakika haber: Kartal'da binada çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Kartal'da 5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kartal'da 5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi Billur Sokak'taki binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bina boşaltılırken yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında, yangın çıkan dairede oturduğu öğrenilen ve fenalık geçiren yaşlı kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Hürriyet İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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