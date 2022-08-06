Son dakika haber! Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş evinin önünde saldırıya uğradı Bir son dakika haberine göre Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedildi. Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedildi. Selami Sarıtaş, dün akşam saatlerinde Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki evinin önünde motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Emniyetin özel ekip kurarak olayı çok yönlü araştırdığı bildirildi. Sarıtaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel AA / Elif Küçük Güncel Haberler Son Dakika

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