Son dakika haber: Kars'ta uyuşturucu operasyonu
Gelen son dakika haberlerine göre Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Şüpheli F.A'nın ev ve iş yerinde yapılan aramada metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
F.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Ali Çelik - Güncel