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Son dakika haber: Kars'ta uyuşturucu operasyonu

AA - Ali Çelik - Güncel
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Son dakika haber: Kars'ta uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Şüpheli F.A'nın ev ve iş yerinde yapılan aramada metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

F.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Ali Çelik - Güncel

Uyuşturucu, Kağızman, Hisarcık, Kars, Güncel, Haberler

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