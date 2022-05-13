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Son dakika haber | Kars'ta otomobile yönelik silahlı saldırının cinayet zanlısı tutuklandı

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Son dakika haber | Kars'ta otomobile yönelik silahlı saldırının cinayet zanlısı tutuklandı

Son dakika haberler... Kars'ta 9 Mayıs'ta trafik ışıklarında duran otomobile yönelik silahlı saldırıda sürücüyü öldürdüğü ve kardeşini de yaraladığı iddia edilen cinayet zanlısı tutuklandı.

KARS (AA) - Kars'ta 9 Mayıs'ta trafik ışıklarında duran otomobile yönelik silahlı saldırıda sürücüyü öldürdüğü ve kardeşini de yaraladığı iddia edilen cinayet zanlısı tutuklandı.

Cumhuriyet Caddesi Fethiye Camisi önünde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile yönelik silahlı saldırıda sürücü Yunus Kaplan'ı öldürdüğü, kardeşi Yasin Kaplan'ı ise yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Gökmen Işık'ın emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Işık, "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Işık'ın "kasten yaralama" suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce izinli çıktığı öğrenildi.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Cinayet, Mayıs, Kars, Güncel, Haberler

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