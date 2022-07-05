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Son dakika haber... Karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti (2)

AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'de karısını ve 3 yaşındaki çocuğunu tabancayla öldüren kişi, silahla intihar etti.

Mersin'de karısını ve 3 yaşındaki çocuğunu tabancayla öldüren kişi, silahla intihar etti.

Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde apartmanda daireden silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Birinci kattaki dairede inceleme yapan ekipler, Ali Dilek'in (31), karısı Nurgül Gülsoy Dilek (25) ve oğlu Yiğit Dilek'i (3) tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

Cesetler, incelemenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Toroslar Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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