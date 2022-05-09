Son dakika haber: Karamürsel'de öğrenciler esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Akçakoca Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, selamlaşmanın önemine dikkati çekmek için etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında sokak ve pazar yerinde ellerinde pankartlarla dolaşan öğrenciler, esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı.

Akçakoca Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Recep Dikdere, öğrencilerin Allah'ın yeryüzündeki barış, iyilik ve güzel ahlak projesi olan İslam dininin sembollerinden "selam" kavramını en güzel şekilde uygulama ve yayma adına etkinlik düzenlediğini söyledi.

Gençlerin selam kavramını en güzel şekilde dua, nezaket ve incelik babında icra ettiğini aktaran Dikdere, "Geleceğimizle günümüzü bir araya getirdiğimiz etkinlikte öğrencilerimiz, esnafımız ve halkımızla selamlaşmanın ne kadar güzel bir ibadet olduğunu uygulamalı olarak hatırlattılar. Öğrencilerimize ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ederiz." dedi.