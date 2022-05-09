Son dakika haber: Karamürsel'de öğrenciler esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Karamürsel'de öğrenciler esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı

AA - Melih Palas - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Karamürsel'de öğrenciler esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı

Son dakika haberler... Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Akçakoca Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, selamlaşmanın önemine dikkati çekmek için etkinlik düzenledi.

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Akçakoca Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, selamlaşmanın önemine dikkati çekmek için etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında sokak ve pazar yerinde ellerinde pankartlarla dolaşan öğrenciler, esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı.

Akçakoca Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Recep Dikdere, öğrencilerin Allah'ın yeryüzündeki barış, iyilik ve güzel ahlak projesi olan İslam dininin sembollerinden "selam" kavramını en güzel şekilde uygulama ve yayma adına etkinlik düzenlediğini söyledi.

Gençlerin selam kavramını en güzel şekilde dua, nezaket ve incelik babında icra ettiğini aktaran Dikdere, "Geleceğimizle günümüzü bir araya getirdiğimiz etkinlikte öğrencilerimiz, esnafımız ve halkımızla selamlaşmanın ne kadar güzel bir ibadet olduğunu uygulamalı olarak hatırlattılar. Öğrencilerimize ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ederiz." dedi.

AA / Melih Palas - Güncel

İmam Hatip, Karamürsel, Kocaeli, Esnaf, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title