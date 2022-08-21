Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Karamollaoğlu: İlk Günden Bugüne, Her Geçen Gün Umudu Birlikte Büyüttüğümüz, Hep Birlikte ve Kararlı Bir Şekilde Yol Aldığımız Değerli Genel...

Son dakika haber... Karamollaoğlu: İlk Günden Bugüne, Her Geçen Gün Umudu Birlikte Büyüttüğümüz, Hep Birlikte ve Kararlı Bir Şekilde Yol Aldığımız Değerli Genel...

Güncel Haberler

Bir son dakika haberine göre Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altı siyasi parti genel başkanının altıncı kez bir araya geldiği ‘Liderler Buluşması’nın ardından, “İlk günden bugüne, her geçen gün umudu birlikte büyüttüğümüz, hep birlikte ve kararlı bir şekilde yol aldığımız değerli genel başkanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altı siyasi parti genel başkanının altıncı kez bir araya geldiği 'Liderler Buluşması'nın ardından, "İlk günden bugüne, her geçen gün umudu birlikte büyüttüğümüz, hep birlikte ve kararlı bir şekilde yol aldığımız değerli genel başkanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Altı siyasi partinin genel başkanı, bugün Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde altıncı kez bir araya geldi. Karamollaoğlu, toplantının ardından sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"İlk günden bugüne, her geçen gün umudu birlikte büyüttüğümüz, hep birlikte ve kararlı bir şekilde yol aldığımız değerli genel başkanlara çok teşekkür ediyorum. Şimdi; ülkemizin daha güçlü, daha adil ve daha yaşanabilir olması için #HepBirlikteGüzelYarınlara"

Kaynak: ANKA / Güncel

Hizb-i İslami Partisi Temel Karamollaoğlu Sp Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title