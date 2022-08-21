Son dakika haber... Karamollaoğlu: İlk Günden Bugüne, Her Geçen Gün Umudu Birlikte Büyüttüğümüz, Hep Birlikte ve Kararlı Bir Şekilde Yol Aldığımız Değerli Genel...

Bir son dakika haberine göre Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altı siyasi parti genel başkanının altıncı kez bir araya geldiği ‘Liderler Buluşması’nın ardından, “İlk günden bugüne, her geçen gün umudu birlikte büyüttüğümüz, hep birlikte ve kararlı bir şekilde yol aldığımız değerli genel başkanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altı siyasi parti genel başkanının altıncı kez bir araya geldiği 'Liderler Buluşması'nın ardından, "İlk günden bugüne, her geçen gün umudu birlikte büyüttüğümüz, hep birlikte ve kararlı bir şekilde yol aldığımız değerli genel başkanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Altı siyasi partinin genel başkanı, bugün Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde altıncı kez bir araya geldi. Karamollaoğlu, toplantının ardından sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"İlk günden bugüne, her geçen gün umudu birlikte büyüttüğümüz, hep birlikte ve kararlı bir şekilde yol aldığımız değerli genel başkanlara çok teşekkür ediyorum. Şimdi; ülkemizin daha güçlü, daha adil ve daha yaşanabilir olması için #HepBirlikteGüzelYarınlara"