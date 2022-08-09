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Son dakika haber... Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı

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Son dakika haber... Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi'ndeki kafeye, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilden tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı.

Kafenin önünde oturan Sami S, Ahmet Burak C, Necmettin G, Ömer Faruk M, Orhan K. ve Yusuf K. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

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