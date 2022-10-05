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Son dakika haber | Karaman'da çoban köpeğinin saldırısına uğrayan kadın öldü

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Son dakika haber | Karaman'da çoban köpeğinin saldırısına uğrayan kadın öldü

Son dakika haberleri... Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.

Dudu Berk (63), Sinci köyündeki evinin bahçesinde çoban köpeğinin saldırısına uğradı.

Kadının çığlıkları üzerine bahçeye gelenler köpeği uzaklaştırdı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ise Berk'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Çetin - Güncel

Kazımkarabekir Karaman Güncel Haberler Son Dakika

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