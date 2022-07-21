Karaman haberleri: Karaman'da çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı Karaman haberler... Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, saat 14.45 sıralarında ilçeye bağlı Gökçekent köyündeki ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören köylüler durumu jandarma ve Ermenek Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozözler gönderildi. Yangına takviye amaçlı Kazancı Belediyesi itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının halen devam ettiği yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, soruşturma başlatıldı. - KARAMAN İhlas Haber Ajansı / Güncel Gökçekent Karaman 3. Sayfa Güncel Haberler

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