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Son dakika haber: Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

AA - Murat Özünal - Güncel
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Son dakika haber: Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Karaman'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Karaman'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Mara yolunda Hüseyin G., yolda yürürken karşılaştığı gruba, "Küfürlü konuşmayın" diye uyarıda bulundu. Kavgaya dönüşen olayda R.Y. bıçakla Hüseyin G.'yi sol bacağından bıçaklayarak kaçtı.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Hüseyin G. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan R.Y. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

AA / Murat Özünal - Güncel

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