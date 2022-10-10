Son dakika haber: Karadeniz'de aynı anda 3 hortum oluştu: O anlar kamerada Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Karadeniz'de aynı anda 3 hortum oluştu: O anlar kameradaKASTAMONU Kastamonu'nun Abana ilçesi açıklarında, denizde aynı anda oluşan 3 hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Karadeniz'de aynı anda 3 hortum oluştu: O anlar kamerada KASTAMONU Kastamonu'nun Abana ilçesi açıklarında, denizde aynı anda oluşan 3 hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kastamonu'nun Abana ilçesine kıyısı bulunan Karadeniz'de aynı anda 3 hortum oluştu. Abana ilçesi açıklarında, deniz üzerinde oluşan hortumu gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde, yan yana oluşan hortumlar görülüyor. Bir süre denizde ilerleyen hortumlar, daha sonra gözden kayboluyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Karadeniz Kastamonu Abana Güncel Haberler Son Dakika

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