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Son dakika haber! Karadağ polisi geniş çaplı "casusluk operasyonu" düzenliyor

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Son dakika haber! Karadağ polisi geniş çaplı 'casusluk operasyonu' düzenliyor

Son dakika habere göre Karadağ polisinin, başkent Podgorica'nın birçok yerinde suç örgütlerine ve casusluk yapanlara yönelik operasyon düzenlediği bildirildi.

Karadağ polisinin, başkent Podgorica'nın birçok yerinde suç örgütlerine ve casusluk yapanlara yönelik operasyon düzenlediği bildirildi.

Özel Devlet Savcılığı Sözcüsü Vukas Radonjic, operasyonların suç örgütü kurmak ve casusluk suçları şüphesiyle yapıldığını belirterek şimdiye kadar kimsenin gözaltına alınmadığı bilgisini paylaştı.

Radonjic, savcılık ve Podgorica Yüksek Mahkemesinin talebiyle polisin Podgorica'daki birçok ev ve iş yerine operasyon düzenlediğini söyledi.

Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic de operasyonlardan memnuniyet duyduğunu ifade ederek "Özel Devlet Savcılığına bir teşekkür borçluyum. Ulusal çıkarlarımızı korumak için uluslararası bir operasyon yürütülüyor." dedi.

Yerel medyadaki haberlerde de operasyonların, Rusya için casusluk yapan Karadağ vatandaşlarına yönelik olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel

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