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Son dakika haberleri | Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Son dakika haberler... Karabük'te, alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün kullandığı otomobilin önünde seyreden otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük'te, alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün kullandığı otomobilin önünde seyreden otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Safranbolu istikametinden Karabük'e gelen T.D. idaresindeki 78 SS 205 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi'nde, önünde seyreden Yıldıray Doğan'ın (28) kullandığı 78 AAU 923 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücü Yıldıray Doğan ve yanındaki Emine Ünver (47) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü T.D, işlemleri için polis karakoluna götürüldü.

AA / Ahmet Özler - Güncel

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