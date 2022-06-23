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Son dakika haberleri... Silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Cami Caddesi üzerinde yürüyen Kemal T. (23) ve Eşref B'ye (41), yanlarına yaklaşan bir otomobilden ateş açıldı.

Bacaklarına kurşun isabet eden Kemal T. ve Eşref B., vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralıların Eskipazar Belediyesi personeli oldukları öğrenildi.

AA / Ahmet Özler - Güncel

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