Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Güncel Haberler

Son dakika haberleri: Karabük'ün Yenice ilçesinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

78 YA 523 plakalı motosikletini Rauf Koymatcık Caddesi'nde bir binanın önüne park eden Sezgin A, sabah aracının yerinde olmadığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, binanın güvenlik kamerasını izledi.

Bir kişinin motosikleti aldığını belirleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarında, iki kişinin etrafı gözlediği, ardından bir diğer kişinin motosikleti alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Karabük Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title