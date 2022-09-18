Son dakika haberi | Örtü yangınında 2 dekar alan hasar gördü Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü. Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü. Merkeze bağlı Bulak köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Karabük ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ile Karabük Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 dekar alanda etkili olan yangında bazı çam ağaçları da zarar gördü. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Güncel Kaynak: AA / Orhan Kuzu Karabük Güncel Haberler Son Dakika

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