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Son dakika haber: Karabük'te bir kişinin köpek saldırısına uğraması güvenlik kamerasında

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Son dakika haber: Karabük'te bir kişinin köpek saldırısına uğraması güvenlik kamerasında

Son dakika gündem haberine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolda yürüyen bir kişiye köpeğin saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolda yürüyen bir kişiye köpeğin saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı.

İlçe merkezinde iki kadın, tasmasından tuttukları "kurt" cinsi köpeklerini gezdirmeye çıktı.

Köpek, karşı yönden gelen ve kadınların yanından geçmeye çalışan Y.T'ye aniden saldırdı.

Köpeğin diş darbesiyle baldırından yaralanan Y.T, kendi imkanları ile Safranbolu Devlet Hastanesine giderek tedavisini yaptırdı.

Y.T. tedavinin ardından karakola giderek köpek sahibinden şikayetçi oldu.

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüde, iki kadının köpekleriyle ilerlemesi, hayvanın aniden yanlarından geçen Y.T'ye saldırması yer alıyor.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Safranbolu Hisarcık Karabük Güncel Haberler Son Dakika

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