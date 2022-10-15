Son dakika haber | KANALA GİREN YAVRU KEDİLERİ İTFAİYE KURTARDI
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Son dakika haber... KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde açık bırakılan borudan mazgalın altındaki kanala giren 4 yavru kedi itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde açık bırakılan borudan mazgalın altındaki kanala giren 4 yavru kedi itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.
Olay sabah saatlerinde, Kartepe Ulus Pazarı yanında meydana geldi. Açık bırakılan boruya giren 4 yavru kedi, mazgalların altına kadar ilerledi. Mazgalların altındaki kanaldan gelen kedilerin sesini duyan Ahmet Emin Coşkun isimli çocuk itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, döküm mazgalları kaldırarak 4 yavru kediyi kanaldan çıkardı. 4 yavru kedi, kanalın yanında 1 yavrusuyla birlikte duran annelerinin yanına bırakıldı. Kedi ve 5 yavrusuna mama bırakıldı. Yavru kedilerin yeniden boruya doğru yönelmesi üzerine borunun ağzı kapatıldı.