Son dakika! KAMYONETİN REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA: 1 YARALI - Haberler

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Son dakika! KAMYONETİN REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Murat Yayın - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet refüjdeki aydınlama direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet refüjdeki aydınlama direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Sürücü Kazım Şahin'in (50) yaralandığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Malkara - Çanakkale karayolunun ilçe girişinde meydana geldi. Tekirdağ yönüne seyir halinde olan Kazım Şahin yönetimindeki 34 DYJ 226 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarparak, geçtiği karşı şeritte devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı halde kamyonetten çıkarılan sürücü Kazım Şahin, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Malkara- Çanakkale karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika! KAMYONETİN REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA: 1 YARALI

Son dakika! KAMYONETİN REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA: 1 YARALI

Son dakika! KAMYONETİN REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA: 1 YARALI

Son dakika! KAMYONETİN REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA: 1 YARALI

Son dakika! KAMYONETİN REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA: 1 YARALI

Son dakika! KAMYONETİN REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın - Güncel

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