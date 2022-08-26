KAMERA AÇISINI DEĞİŞTİREN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, DİĞER KAMERADA

Bursa'da, havalandırma penceresinden kafeye giren şüpheli, dükkandaki 2 kameradan 1'inin açısını değiştirip, kasadaki bozuk paralar ile sadaka kutusunu çalarak kaçtı. Hırsızlık anları ise diğer kameraya anbean yansıdı.

Olay, saat 03.30 sıralarında, İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'ndeki kafede meydana geldi. Dükkana havalandırma penceresinden giren kimliği belirsiz kişi, kısa süre tur attıktan sonra güvenlik kamerasını fark etti. Kameranın açısını değiştirip, kasaya yönelen şüpheli, bozuk paralar ile sadaka kutusunu çalarak kaçtı. Şüphelinin hırsızlık anları ise fark etmediği sanılan diğer güvenlik kamerasına yansıdı. Kafe işletmecisi, kasanın açıldığını anlayınca güvenlik kameralarının kayıtlarını incelediğini belirtti. İhbarla olay yerine gelen polis, şüpheliyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.