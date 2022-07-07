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Son dakika haber! KALDIRIMDA KAPKAÇ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: MERSİN'in Akdeniz ilçesinde oğlu ile kaldırımda yürüyen Z.K. adlı kadının çantasını kapıp kaçan otomobildeki 2 şüpheli, trafikte yakalandı.

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde oğlu ile kaldırımda yürüyen Z.K. adlı kadının çantasını kapıp kaçan otomobildeki 2 şüpheli, trafikte yakalandı. Kapkaç anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hal Mahallesi'nde 6 yaşındaki oğluyla birlikte kaldırımda yürüyen Z.K.'ye yaklaşan otomobilden uzanan bir kişi, çantasını alarak kaçtı. Z.K. polise ihbarda bulunarak şikayetçi oldu. Harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hem çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini hem de kaçış güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının kayıtlarını inceledi.

KAPKAÇ ANI KAMERADA

Otomobili ve plakasını tespit eden ekipler, birkaç saat sonra aracı Çiftçiler Caddesi'nde durdurdu. B.Y. ve A.Y. gözaltına alınırken, otomobilde bulunan çanta sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bu arada kapkaç anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kaldırımda yürüyen kadına yaklaşan otomobilden uzanan kişinin, çantayı aldığı görülüyor. Büyük panik yaşayan kadın, daha sonra kaçan otomobilin arkasından koşuyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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