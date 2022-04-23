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Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Halil Ulubey - Güncel
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Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

KAHRAMANMARAŞ - Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yaptığı operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök için memleketi Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mezarı önünde tören düzenlendi. Törende şehidin yakınları gözyaşlarını tutamayıp güçlükle ayakta durabildi. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı silah arkadaşlarının omzunda defnedilmek üzere Hasancıklı Mezarlığındaki şehitliğe götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Güncel

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