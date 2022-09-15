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Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu sevkiyatına yönelik çalışma başlattı.

Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda önlem alan ekipler, E.A. ve V.B'yi uyuşturucu sevkiyatı sırasında suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üst ve araçlarındaki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüphe üzerine durdukları H.C'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu buldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Güncel Haberler Son Dakika

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