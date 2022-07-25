Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Armutalan Mahallesi'nde iki ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 57 kök kenevir ile bir miktar uyuşturucu ele geçirirken M.K. (55) ve A.B'yi (50) gözaltına aldı. Zanlılar işlemleri için jandarmaya götürüldü. AA / Sinan Doruk - Güncel Kahramanmaraş Güncel Haberler Son Dakika

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