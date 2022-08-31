Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddiasıyla üç, sokak satıcılarına uyuşturucu temin etiği iddiasıyla da bir şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddiasıyla üç, sokak satıcılarına uyuşturucu temin etiği iddiasıyla da bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, R.G'nin sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıyı uyuşturucu ticareti sırasında suçüstü yakaladı.

Şüphelinin aracında ve ikametinde, bir miktar uyuşturucu elde edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği de kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine ilçe girişinde önlem aldı.

Plakası ve sürücüsü belirtilmeyen aracı durduran ekipler, A.E, M.H. ve H.E.H'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.