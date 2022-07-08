Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 gram esrar bulundu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 gram esrar bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda yaptığı uygulamada, durumundan şüphelendikleri kişilerin üstlerini ve araçlarını aradı. Aramalarda 100 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili T.M. (28) ve M.A.U. (28) hakkında işlem yapıldı. AA / Gökhan Çalı - Güncel Kahramanmaraş Güncel Haberler Son Dakika

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