Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
AA - Gökhan Çalı - Güncel
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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 gram esrar bulundu.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 gram esrar bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda yaptığı uygulamada, durumundan şüphelendikleri kişilerin üstlerini ve araçlarını aradı.
Aramalarda 100 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili T.M. (28) ve M.A.U. (28) hakkında işlem yapıldı.
AA / Gökhan Çalı - Güncel