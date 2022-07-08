Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

AA - Gökhan Çalı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 gram esrar bulundu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 gram esrar bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda yaptığı uygulamada, durumundan şüphelendikleri kişilerin üstlerini ve araçlarını aradı.

Aramalarda 100 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili T.M. (28) ve M.A.U. (28) hakkında işlem yapıldı.

AA / Gökhan Çalı - Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title