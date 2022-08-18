Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen H.T'nin evine operasyon düzenledi.

Evde bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, H.T. gözaltına alındı.

Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri de şüphe üzerine durdurdukları bir araçta uyuşturucu madde buldu. Ekipler, araçtaki F.K, M.K. ve F.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden F.K, M.K. ve F.K. tutuklandı, H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title