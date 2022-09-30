Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi öldü
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir işçi, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir işçi, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Köprübaşı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bir inşaatta çalışan Osman Alkaya (30), dengesini kaybederek 5. kattan düştü.
Ağır yaralanan Alkaya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel