Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta husumetli iki ailenin silahlı kavgasında 3 tutuklama

Son dakika gündem haberi: KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde husumetli olan iki komşu arasında çıkan 1 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde husumetli olan iki komşu arasında çıkan 1 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandı.

Olay, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan komşu iki ailenin çocukları arasında tartışma çıktı. Aile fertlerinin de katılmasıyla tartışma kısa sürede silah, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Saim Aksu (45), av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan 15 kişi yaralanırken, yaşanan arbede sırasında 1 kişi bıçakla, 1 kişi de darp sonucu yaralandı.

Kavgaya karışan Saim Aksu, E.D. (17) ve M.D. (16) polis tarafından gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.