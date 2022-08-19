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Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta husumetli iki ailenin silahlı kavgasında 3 tutuklama

Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta husumetli iki ailenin silahlı kavgasında 3 tutuklama

Güncel Haberler

Son dakika gündem haberi: KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde husumetli olan iki komşu arasında çıkan 1 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde husumetli olan iki komşu arasında çıkan 1 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandı.

Olay, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan komşu iki ailenin çocukları arasında tartışma çıktı. Aile fertlerinin de katılmasıyla tartışma kısa sürede silah, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Saim Aksu (45), av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan 15 kişi yaralanırken, yaşanan arbede sırasında 1 kişi bıçakla, 1 kişi de darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan durumu ağır olan Yusuf Olcay (58) yoğun bakıma alındı. Olcay, yoğun bakımdaki hayat mücadelesine bugün yenik düşerek hayatını kaybetti.

TUTUKLANDILAR

Kavgaya karışan Saim Aksu, E.D. (17) ve M.D. (16) polis tarafından gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Güncel

Tepebaşı Elbistan Güncel Haberler Son Dakika

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