Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Akçakoyunlu Mahallesi'nde iki katlı bir evin ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.