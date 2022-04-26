Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın hasara neden oldu

AA - Tunahan Akgün - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Akçakoyunlu Mahallesi'nde iki katlı bir evin ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Kahramanmaraş, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title