Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Şehit Jandarma Er Muharrem Özkan Operasyonu'nda, ilçe kırsalında teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen mağara tespit edildi.

Mağarada yapılan aramada, elektronik devre kartlı EYP düzeneği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ekiplerce yaşam malzemeleri imha edilirken, mühimmatlar ise incelenmek üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Güncel

Kahramanmaraş PKK Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title