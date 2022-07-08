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Son dakika haber... Kahramankazan'da şehitlik ziyaret edildi

AA - Nuğman Göktaş - Güncel
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Son dakika haber... Kahramankazan'da şehitlik ziyaret edildi

Son dakika haberler: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde şehitlik vatandaşlarca ziyaret edildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde şehitlik vatandaşlarca ziyaret edildi.

Ziyaretlerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve ilçe protokolü de şehitliği ziyaret etti. Taziye evinde de anma programı düzenlendi.

AA / Nuğman Göktaş - Güncel

Kurban Bayramı Kahramankazan Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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