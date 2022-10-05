Son dakika haber... Kahramankazan'da kazanlar pekmez için kaynadı

Son dakika gündem haberine göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bağ bozumu ile pekmez yapımına başlandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bağ bozumu ile pekmez yapımına başlandı.

İlçenin Sancar, Ahi ve Dutözü mahallelerinde toplanan üzümler geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor.

İmece usulü üzüm toplayan aileler bu ürünün büyük bölümünden pekmez hazırlarken bir kısmını ise asarak kurutuyor.

Sancar Mahallesinde yaşayan Ahmet Buyurgan, ilçenin 50 yıl öncesine kadar en fazla üzüm bağı bulunan yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirterek, üzüm yetiştirmeye ve pekmez üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Ahi Mahallesinde yaşayan Ayşe Üçay da (75) ekim ayının ilk haftasıyla ilçede bağ bozumunun yapıldığını anlatarak, toplanan üzümleri evlerin bahçesine getirdiklerini ifade etti.

Üçay, "Elde edilen şire kaynatılarak bir süre dinlendiriliyor. Ardından süzülen şire bakır tavalarda, odun ateşinde 3-4 saat kaynatılarak pekmez elde ediliyor." dedi.