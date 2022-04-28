Son dakika haber... Kafa kafaya çarpışan otomobiller çaya uçtu: 1 ölü, 2 kayıp - Haberler

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Son dakika haber... Kafa kafaya çarpışan otomobiller çaya uçtu: 1 ölü, 2 kayıp

Demirören Haber Ajansı - Murat Aydın - Güncel
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Son dakika haber... Kafa kafaya çarpışan otomobiller çaya uçtu: 1 ölü, 2 kayıp

Son dakika gelişmesine göre ERZURUM'un Olur ilçesinde kafa kafaya çarpan 2 otomobil, Olur Çayı'na uçtu.

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'un Olur ilçesinde kafa kafaya çarpan 2 otomobil, Olur Çayı'na uçtu. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi suda kayboldu, 2 kişi ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. 

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilbağlar Mahallesinde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil, kafa kafaya çarpışıp, ardından Olur Çayı'na uçtu. Otomobillerde bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 3 kişi ise suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Erzurum AFAD'dan 4'ü dalgıç 10 kişi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarmadan 4, JAK'tan 5, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma'dan (SAK) 5 personel olmak üzere toplam 24 kişi sevk edildi. Ekipler, Olur Çayı'nda 1 kişinin cansız bedenine ulaşırken, 2 kişinin bulunması için başlatılan arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. 


Demirören Haber Ajansı / Murat Aydın - Güncel

Arama Kurtarma, Otomobil, Erzurum, Kaza, Güncel, Haberler

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