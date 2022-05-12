Son dakika haber! Kadın cinayeti davası: Annenin adliye önünde isyanı

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da 2,5 yıl önce dini nikahla birlikte yaşadığı Ercan Akkaş tarafından öldürülen Seda Kurt davasında, cinayet sanığı yakalanamadığı gerekçesiyle duruşma ertelendi. Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, katil zanlısının nerede olduğunun bilindiğini ileri sürerek, gelecek duruşmaya kızının mezar taşı yerine sanığın demir parmaklık arasındaki fotoğrafı ile gelmek istediğini söyledi.

Avcılar'da 2 çocuk annesi Seda Kurt, birlikte yaşadığı Ercan Akkaş tarafından 4 Kasım 2019 tarihinde öldürülmüştü. Cinayetten sonra yakalanamayan sanık Akkuş'un gıyabi yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 7'nci duruşmaya, Seda Kurt'un annesi Bedia Akar avukatıyla katıldı. Duruşmadan önce adliye önünde açıklama yapan anne Bedia Akar'ın üzerinde, 'Seda burada, katil nerede' yazısıyla, kızının, mezarının ve katil zanlısının fotoğraflarının basılı olduğu bir tişört giydiği dikkat çekti. Anne Bedia Akar, sanığın bir an önce yakalanmasını isteğini söyleyerek, "Torunum iki yaşındayken annesiz kaldı. Şimdi neden benim annem yok, neden benim bir ailem yok demeye başladı. Katil Ercan Akkaş'ın yeri belli. Neden bugüne kadar yakalanmadı. Gelecek duruşmada onun demir parmaklık arkasında çekilen fotoğraflı tişörtünü giymek istiyorum" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi'nde bir binanın giriş katında 4 Kasım 2019 tarihinde, Ercan Akkaş, tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı eşi, 2 çocuk annesi Seda Kurt'u bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan Ercan Akkaş, 2.5 yıldır yakalanamadı. Cinayet sanığı, hakkında Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2020 yılı Kasım ayında açılan davada gıyabında yargılanıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel