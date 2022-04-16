Son dakika haber | Kadıköy'de feci kaza; otomobil ikiye bölündü

KADIKÖY D-100 Karayolu'nda üst geçidin ayağına çarpan otomobil ikiye bölündü. Parçalanan otomobil içerisinden fırlayan sürücü ağır yaralandı.

Kaza saat 06.30 sıralarında D-100 Karayolu Kadıköy Bostancı Mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. F.A.'nın kullandığı 34 NSY 91 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini bilinmeyen bir nedenle kaybetmesiyle kaldırıma çıkarak reklam panosuna çarptı. Reklam panosunu parçalayan otomobil, üst geçidin ayağına çarparak ikiye ayrıldı. Otomobilin bir parçası yan yola savrulurken diğer parçası ise D-100 Karayolu'nun sağ şeridinde kaldı.