Son dakika haber... Kadıköy'de 2 minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Kadıköy'de işçileri taşıyan 2 servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kadıköy'de işçileri taşıyan 2 servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kozyatağı Mahallesi Kadıpaşa Sokak'ta, Ersan E. yönetimindeki 34 LCC 877 plakalı servis minibüsü, Serkan M. yönetimindeki 34 LAC 467 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Serkan M'nin kullandığı minibüs, çarpmanın etkisiyle devrilip yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan minibüsten yaralı çıkartılan Hande E, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sokak bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz Kadıköy Güncel Haberler Son Dakika

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