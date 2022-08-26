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Son dakika haber | JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

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Son dakika haberler... ANTALYA'nın Serik ilçesinde jandarmanın operasyonunda 454 kök Hint keneviri bitkisi, 16 kilo kurutulmuş kubar esrar maddesi ele geçirildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde jandarmanın operasyonunda 454 kök Hint keneviri bitkisi, 16 kilo kurutulmuş kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ve Serik JASAT timleri bir istihbarat üzerine Serik'e bağlı Kozan Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda 454 kök Hint keneviri bitkisi, 16 kilo kurutulmuş kubar esrar, sulama için kullanılan su motoru ile 400 metre sulama hortumu ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili şüpheli M.Ş.'yi yakalayarak gözaltına alırken, olay yerinden kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. M.Ş.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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