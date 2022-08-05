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Son dakika haber | JANDARMADAN GÜMRÜK KAÇAĞI TELEFON OPERASYONU

Son dakika habere göre Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 450 bin liralık gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 450 bin liralık gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Alanya ilçesinde bazı kişilerin yurt dışından kaçak olarak getirilen cep telefonlarını piyasaya sürdüğü ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda, M.B.'nin gümrük kaçağı cep telefonlarını Alanya genelinde piyasaya sürdüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından M.B.'nin Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen ve piyasa değeri 450 bin lira olan 20 telefon ele geçirildi. Gümrük kaçağı cep telefonlarına el konulurken, şüpheli M.B. hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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