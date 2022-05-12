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Son dakika haber: Jandarma personelinden Türk Kızılaya kan bağışı

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Son dakika haber: Jandarma personelinden Türk Kızılaya kan bağışı

Gelen son dakika haberlerine göre Jandarma Genel Komutanlığı personeli, Beştepe Karargahı'nda Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı personeli, Beştepe Karargahı'nda Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Komutanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kan bağışı demek, can bağışı demektir. Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli personelimiz, Kızılaya kan bağışında bulunmuştur." bilgisine yer verildi.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

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