Son dakika haber: Jandarma personelinden Türk Kızılaya kan bağışı
AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Jandarma Genel Komutanlığı personeli, Beştepe Karargahı'nda Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.
Jandarma Genel Komutanlığı personeli, Beştepe Karargahı'nda Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.
Komutanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kan bağışı demek, can bağışı demektir. Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli personelimiz, Kızılaya kan bağışında bulunmuştur." bilgisine yer verildi.
AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel