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Son dakika haber | Jandarma Genel Komutanlığına 9 sözleşmeli personel alınacak

AA - Harun Kutbe - Güncel
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Son dakika haber | Jandarma Genel Komutanlığına 9 sözleşmeli personel alınacak

Bir son dakika haberine göre Jandarma Genel Komutanlığına 9 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Jandarma Genel Komutanlığına 9 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığına 7 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 2 Elektronik Haberleşme ve Güvenlik Uzmanı olmak üzere 9 sözleşmeli personel temin edilecek.

Başvurular, 28 Nisan-15 Mayıs tarihlerinde internet üzerinden yapılacak. Başvuru şartlarına ilişkin bilgiler "www.jsga.edu.tr" internet adresinde yayımlanacak ilan metninde yer alacak.

AA / Harun Kutbe - Güncel

Sahil Güvenlik, Jandarma, Gazete, Güncel, Haberler

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