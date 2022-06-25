Son dakika haber... Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Şehitler Abidesi'nde konser verdi Gelen son dakika haberine göre Çanakkale Şehitler Abidesi alanında, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğince konser verildi. Çanakkale Şehitler Abidesi alanında, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğince konser verildi. Bir dizi etkinlik için kente gelen birlik, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde "Çanakkale geçilmez" temasıyla konser düzenledi. Bölgeyi ziyarete gelenler, mehteran birliğinin konserine ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldı. Vatandaşlar çalınan marşlara eşlik edip, cep telefonlarıyla konseri görüntüledi. AA / Burak Akay - Güncel Gelibolu Yarımadası Çanakkale Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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