Son dakika haber: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Erzincan'da ziyaretlerde bulundu Son dakika gündem haberi... Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzincan'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzincan'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Orgeneral Çetin, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Erzincan İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol ile Erzincan Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Daha sonra Valiliğe geçen Çetin, Şeref Defteri'ni imzalayarak Vali Mehmet Makas ile bir süre görüştü. Çetin, Vali Makas ve beraberindekilerle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şubesine geçerek burada Şube Başkanı Sabri Taş, Erzincan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Çetin, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı. AA / Barış Yalçınkaya - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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