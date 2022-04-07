Son dakika haber... Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Bilecik'te şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

BİLECİK (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bilecik'te düzenlenen iftarda şehit yakınları, gaziler ve askerlerle bir araya geldi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ilk olarak Bilecik Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Kemal Kızılkaya tarafından karşılanan Çetin, makamda gerçekleşen ziyaretin ardından Şeref Defteri'ni imzaladı.

Çetin'e ziyarette Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Alay Komutanı Muzaffer Sandal da eşlik etti.

Çetin daha sonra Bilecik Jandarma Er Eğitim Tugayı'nda şehit yakınları, gaziler ve askerlerle birlikte düzenlenen iftara katıldı.

İftar etkinliğinde Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hayati Durak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir de yer aldı.