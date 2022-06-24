Son dakika haber | Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı ebabil tedaviye alındı Son dakika haberleri: Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan yaralı ebabil kuşu tedavi altına alındı. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan yaralı ebabil kuşu tedavi altına alındı. Çatalağzı beldesinde devriye görevi yapan ekipler, yol kenarında yaralı haldeki ebabili fark etti. Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından ilk müdahalesi yapılan ebabil, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki tedavisinin ardından ebabil yeniden doğaya salınacak. AA / Gökhan Yılmaz - Güncel Çatalağzı Zonguldak Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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