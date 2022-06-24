Son dakika haber | Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı ebabil tedaviye alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı ebabil tedaviye alındı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı ebabil tedaviye alındı

Son dakika haberleri: Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan yaralı ebabil kuşu tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan yaralı ebabil kuşu tedavi altına alındı.

Çatalağzı beldesinde devriye görevi yapan ekipler, yol kenarında yaralı haldeki ebabili fark etti.

Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından ilk müdahalesi yapılan ebabil, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki tedavisinin ardından ebabil yeniden doğaya salınacak.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Çatalağzı Zonguldak Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title